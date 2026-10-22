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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سيول: مكبرات الدعاية جاهزة وحصن عسكري على الحدود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سيول: مكبرات الدعاية جاهزة وحصن عسكري على الحدود

شقيقة زعيم كوريا الشمالية "كيم يو جونج"
شقيقة زعيم كوريا الشمالية "كيم يو جونج"
أمنية رشاد الجلوي

حذرت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كوريا الجنوبية من اتخاذ «تدابير مضادة جديدة» على طول الحدود بين البلدين، مؤكدة أن مكبرات الصوت المخصصة لبث الدعاية المناهضة لسيول ستكون جاهزة للتشغيل خلال أيام، في ظل استمرار التوترات الحدودية.

وقالت كيم يو جونج، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن بلادها ستضع إجراءاتها المضادة الجديدة في حالة تأهب كامل على امتداد خط الحدود، مضيفة أن مكبرات الصوت الموجهة ضد جمهورية كوريا ستكون جاهزة للعمل خلال أيام قليلة.

وشددت على ضرورة استعداد السلطات الكورية الجنوبية لمختلف السيناريوهات، محذرة من تداعيات أي تصعيد من جانبها، ومؤكدة أن كوريا الشمالية سترد بما وصفته بـ«الطريقة العادلة» على أي تحركات في المناطق الحدودية.

وأشارت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى أن تحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى حصن عسكري قوي، من خلال الإجراءات التي تتخذها بيونج يانج، من شأنه أن يقلل بدرجة كبيرة من مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين.

 توترات حدودية وتهديدات بإجراءات انتقامية

وتأتي هذه التصريحات امتدادًا لتحذيرات سابقة أطلقتها كيم يو جونج، هددت خلالها باتخاذ إجراءات انتقامية إذا تعرض أمن كوريا الشمالية أو قواتها المنتشرة على الحدود للتهديد.

وتصاعدت التوترات بين البلدين عقب انفجار ألغام أرضية داخل المنطقة منزوعة السلاح في 21 سبتمبر، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين، في تطور أضاف مزيدًا من الضغوط على الوضع الأمني على الحدود المشتركة.

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