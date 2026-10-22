شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من تدابير مضادة جديدة على الحدود مع كوريا الجنوبية

حذرت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، اليوم الخميس، من اتخاذ تدابير مضادة جديدة على حدود بلادها مع كوريا الجنوبية.. مشيرة إلى أن مكبرات الصوت المخصصة لبث الدعاية الموجهة ضد كوريا الجنوبية ستكون جاهزة للعمل في غضون أيام.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الخميس، أن تحذير "كيم" جاء بعد يوم واحد من زيارتها لمواقع رئيسية على طول الحدود الجنوبية، حيث هددت باتخاذ إجراءات عسكرية ردًا على ما وصفته بيونج يانج باستفزازات القوات الكورية الجنوبية ضد أعمال التحصين التي تجريها كوريا الشمالية على الحدود.

وقالت كيم: "ستدخل تدابيرنا المضادة الجديدة في حالة تأهب على طول خط الحدود الجنوبي بأكمله، وستكون مكبرات الصوت الموجهة ضد كوريا الجنوبية للعمل في غضون أيام".

وكانت كيم قد حذرت يوم /الأربعاء/ من أن بيونج يانج ستستأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت باتجاه كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في أعقاب تعهد سول بالرد بحزم على أي تجاوز للقوات الكورية الشمالية لخط ترسيم الحدود العسكرية أثناء تنفيذ أعمال التحصين الحدودية.

وقالت كيم "ضمن الأراضي التي نمارس عليها سيادتنا، سيتم المضي قدماً في المشروع الدائم لتحصين الحدود الجنوبية بكل تأكيد، وفقاً لأهدافنا"، محذرة من أن كوريا الجنوبية ستواجه وضعًا مروعًا ومؤلمًا للغاية إذا ارتكبت خطأ ما، سواء كان ذلك عن قصد أو بغير قصد.

كانت كوريا الشمالية قد واصلت أعمال تحصين الحدود منذ أبريل 2024، حيث قامت بزرع الألغام الأرضية، وتركيب أسوار من الأسلاك الشائكة، وإقامة حواجز مضادة للدبابات على طول خط ترسيم الحدود العسكرية، ذلك في أعقاب تصريح الزعيم كيم في أواخر عام 2023 بأن العلاقات بين الكوريتين هي علاقات بين دولتين معاديتين.