رغم تراجع الأونصة عالميا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

عاودت أسعار الذهب في السوق المحلية الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، رغم تراجع الأونصة عالميًا خلال المقارنة السابقة، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، فيما صعد سعر الجنيه الذهب 160 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6305 جنيهات للبيع و6265 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50440 جنيهًا للبيع و50120 جنيهًا للشراء.

وتأتي هذه التحركات وسط متابعة المتعاملين لتغيرات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، إلى جانب سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب محليًا، وتأثيرهما في مستويات البيع والشراء داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

جاءت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وفق البيانات المتاحة، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7205 جنيهات للبيع و7160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 6305 جنيهات للبيع و6265 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5405 جنيهات للبيع و5370 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 4205 جنيهات للبيع و4175 جنيهًا للشراء.

وتعكس هذه الأسعار ارتفاعًا في مستويات الأعيرة مقارنة بالأسعار الواردة في بداية اليوم، مع اختلاف قيمة الزيادة من عيار إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50440 جنيهًا للبيع و50120 جنيهًا للشراء خلال منتصف التعاملات.

وبالمقارنة مع الأسعار السابقة البالغة 50320 جنيهًا للبيع و50000 جنيه للشراء، تكون الزيادة المسجلة 120 جنيهًا للبيع و120 جنيهًا للشراء، وليس 160 جنيهًا وفق المقارنة المباشرة بين الأرقام الواردة.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المحلية 224125 جنيهًا للبيع و222700 جنيه للشراء.

أما عالميًا، فسجلت أونصة الذهب 4029.17 دولار، وفق البيانات المرسلة. وتُتابع حركة الأونصة العالمية باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب سعر الصرف والعرض والطلب.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل سعر دولار الصاغة المستخدم في تسعير الذهب 55.63 جنيه، مقابل 55.30 جنيه وفق السعر البنكي الوارد في البيانات، بفارق يبلغ 33 قرشًا.

ويُعد سعر الدولار من العوامل التي تؤثر في تسعير الذهب محليًا، لكن تحديد أسباب الحركة اليومية يتطلب مقارنة توقيتات الأسعار المحلية والعالمية وسعر الصرف على أساس زمني موحد.

لماذا ترتفع أسعار الذهب محليًا رغم تراجع الأونصة عالميًا؟

قد تتحرك أسعار الذهب في مصر بصورة مختلفة عن الأونصة العالمية نتيجة تغير سعر الدولار المستخدم في التسعير، وفروق التسعير المحلية، ومستويات العرض والطلب وتكاليف التداول.

ومع ذلك، فإن البيانات المتاحة لا تكفي وحدها لتحديد العامل الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في منتصف التعاملات، خصوصًا دون تحديد توقيت السعر العالمي الذي تجري المقارنة به.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6305 جنيهات للبيع، فيما سجل الجنيه الذهب 50440 جنيهًا للبيع، وبلغت أونصة الذهب عالميًا 4029.17 دولار. كما سجل دولار الصاغة 55.63 جنيه، وفق البيانات المتاحة.