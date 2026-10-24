رضا شحاتة مديرًا فنيًا لفريق بترول أسيوط حتى نهاية الموسم

أكد مصدر داخل نادي بترول أسيوط أن إدارة النادي أتمت اتفاقها مع رضا شحاتة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد عبد المقصود، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام الزمالك بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وتسعى إدارة بترول أسيوط إلى تصحيح مسار الفريق خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستعانة بخدمات رضا شحاتة، في ظل رغبتها في تحسين النتائج وتقديم مستويات أفضل خلال المباريات القادمة، بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة.

رضا شحاتة يبدأ مهمته مع بترول أسيوط غدًا

وأوضح المصدر أن الاتفاق مع رضا شحاتة يقضي بتوليه المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يبدأ مهمته رسميًا بقيادة التدريبات الجماعية غدًا السبت، من أجل تجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يعمل المدير الفني الجديد على التعرف على إمكانات اللاعبين والوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل الفريق، تمهيدًا لوضع خطة فنية تساعده على تحقيق نتائج إيجابية واستعادة التوازن خلال الفترة المقبلة.

كما ينتظر أن تشهد التدريبات المقبلة تركيزًا كبيرًا على الجوانب الفنية والبدنية، بهدف رفع مستوى جاهزية اللاعبين قبل خوض المواجهات القادمة في المسابقة.

الخسارة أمام الزمالك تنهي مشوار أحمد عبد المقصود

وجاء قرار إنهاء مهمة أحمد عبد المقصود عقب خسارة بترول أسيوط أمام الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ودفعت النتيجة إدارة النادي إلى التحرك سريعًا لإعادة ترتيب الأوراق، والاستقرار على تغيير القيادة الفنية أملاً في تحسين أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأمل إدارة بترول أسيوط أن تسهم خبرات رضا شحاتة في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، خاصة مع أهمية المباريات المقبلة في تحديد موقفه بجدول الترتيب.

تحدٍ جديد أمام المدير الفني

ويواجه رضا شحاتة تحديًا مهمًا مع توليه المسؤولية الفنية لبترول أسيوط، إذ سيكون مطالبًا بالعمل سريعًا على تطوير الأداء وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب استغلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر عدد ممكن من النتائج الإيجابية.

وتترقب جماهير النادي بداية مشوار المدير الفني الجديد، في انتظار أن ينجح في قيادة الفريق نحو مرحلة أفضل على مستوى الأداء والنتائج، وإنهاء الموسم بصورة تلبي طموحات الإدارة والجماهير