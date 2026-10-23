رضا شحاتة يقترب من تدريب بترول أسيوط | خاص

كشف مصدر موثوق عن عقد جلسة مساء اليوم لتوقيع عقود تولي رضا شحاتة منصب المدير الفني لفريق بترول أسيوط، خلفًا لأحمد عبدالمقصود، الذي رحل عن تدريب الفريق عقب الخسارة أمام الزمالك.

رضا شحاتة يقترب من تدريب بترول أسيوط

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن الساعات المقبلة ستشهد استكمال إجراءات الاتفاق مع رضا شحاتة، تمهيدًا لتوليه المسؤولية الفنية للفريق، وبدء مهمته الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة بترول أسيوط تحركت لحسم ملف المدير الفني الجديد عقب رحيل أحمد عبدالمقصود، في إطار سعيها لتصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية، بما يتناسب مع طموحات النادي خلال منافسات الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية الخاصة بتعاقد رضا شحاتة مع بترول أسيوط عقب جلسة توقيع العقود، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق.