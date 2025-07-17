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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك بمقر الوزارة، في إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للشباب ولمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم الفعاليات الوطنية التي تُقام بهذه المناسبة بالشراكة بين الجانبين.

وتناول اللقاء خطة العمل المقترحة للاحتفال، والتي ستركز  وتعبر عن أولويات الشباب، وسبل تمكينهم في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية، والمشاركة المجتمعية، والتمكين الاقتصادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء علي أن اليوم العالمي للشباب هو مناسبة هامة لتسليط الضوء على طاقات الشباب المصري، واستثمار قدراتهم كعنصر رئيسي في التنمية.

مضيفاً صبحي " نعتز بالشراكة المثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز دور الشباب في السياسات والبرامج الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030”.

ومن جانبه، أعرب السيد إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، عن تقديره للتعاون مع الوزارة، قائلًا: “نحن ملتزمون بالعمل مع وزارة الشباب والرياضة لضمان أن يكون هذا الاحتفال منصة حقيقية لصوت الشباب، وفرصة لتمكينهم من قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. وتأتي هذه الجهود في إطار التزامنا المشترك بتحقيق التنمية الشاملة، وعدم ترك أحد خلف الركب”.

أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة موقع صدي البلد

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