وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد إبراهيم لفوزه برئاسة الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ممثلين عن 10 دول عربية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الذي يُعد تأكيداً على المكانة التي تحظى بها الكوادر الرياضية المصرية على المستويين العربي والدولي، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لمحمد إبراهيم في قيادة الاتحاد العربي وتعزيز انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة العربية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على دعم الكفاءات الوطنية في مختلف الهيئات والاتحادات، مثمناً الدور الذي تلعبه الرياضات القتالية في رفع راية مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

