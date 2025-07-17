وزير الرياضة: مصر نجحت في تنظيم 430 بطولة عالم في مختلف الرياضات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجمعيات العمومية تحصل على حقوقها ومسئولياتها طبقا للمواثيق الدولية، ولكن ضبط العلاقة بين العملية الانتخابية يجب أن يتم بواسطة الحوكمة والشفافية والعدل.

وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دور الدولة في تعديل قانون الرياضة هو تأسيس هذه العلاقة وأن يكون هناك قدر من العدل بأن تراقب الدولة كيفية عمل الانتخابات وغيرها من الأمور بالنسبة إلى الأندية".

وواصل: “كما أن لوائح الأندية يجب أن تراجع طبقا للمواثيق الدولية والقوانين المحلية، فالميثاق الدولي الأولمبي ينص على أن المواثيق ترتبط بقوانين الدول التي ينظم فيها النشاط الرياضي، وبالنسبة إلى تعديلات قانون الرياضة، فإن العلاقة يجب أن تكون طيبة مع المؤسسات الدولية، وهذا الأمر جزء من الدبلوماسية الرياضية، وفي الفترة الماضية استقبلنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية”.

وتابع :" نظمنا أكثر من 430 بطولة عالم، والكل شاهد مصر عن كثب وعلم الطريقة التي نفكر بها، وشاهدوا المنشآت الرياضية، وحصلت الثقة".