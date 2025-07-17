وزير الرياضة: جهد كبير لتطوير مراكز الشباب ووجود قطاع اقتصادي له دخل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم بذل جهد كبير جدًا لتطوير مراكز الشباب بالإضافة إلى وجود قطاع اقتصادي له دخل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية الدكتورة منة فاروق: « كان من الضروري أن تكون البداية قانون لحماية تطوير مراكز الشباب، مشيرًا إلى أنه تم عمل قانون الهيئات الشبابية.

وتابع :"بنعمل نظم اقتصادية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مثلما يحدث في الخارج،».

وتابع: « وعن قانون الرياضة بدأنا في عام 2018، ولكن كانت هناك تحديات، وتطوير البعد الاقتصادي والاستثماري، وحوكمة التحكيم ولابد أن التحكيم يكون مفيد للعمل الرياضي».

وأكمل: «أشكر مجلس النواب المصري، لأن الحلم تحول إلى حقيقة، كما أن لجنة الشباب والرياضة ثم معالي الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وما قبله مجلس الشيوخ، وبدأنا بمراحل مع مجلس الشيوخ 2020 و2021 وفى أولمبياد طوكيو توقفنا واستمرينا بعد ذلك».

وقال: «وكانت هناك حوارات مجتمعية كاملة في لجنة الشباب والرياضة في وجود الشباب مع كل فئات المجتمع عن شكل هذا القانون حتى نصل في النهاية إلى إقرار قانون الرياضة».