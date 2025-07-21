بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى مع وزير الشباب والرياضة

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويتناول فيها العديد من الفعاليات والأحداث على الساحة.

ويحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين في الثامنة مساء.

كواليس وتفاصيل تعديلات قانون الرياضة

ويتحدث "صبحي" خلال اللقاء عن قانون الرياضة وما آثاره من جدل واسع وهل كان يستهدف شخصيات بعينها أو تحديدا مجلس النادي الاهلي، وما هي كواليس وتفاصيل تعديلات قانون الرياضة وصراع مجالس الإدارات لإلغاء بند الـ 8 سنوات.

ويتطرق وزير الشباب والرياضة، إلى سيناريوهات تأجيل انتخابات الاندية، وحقيقة خصخصة الاندية واتاحة بيع أصولها.

https://youtube.com/live/mP1_c49mBIw?si=KlNte4ScfYRF9nM6