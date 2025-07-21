أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اللي بيتكلموا على مصر ما دعموش غزة بكيلو بصل.. الوزراء: تعيين وزير بيئة جديد.. تعليق مثير من ياسمين عز على طلاق كريم محمود عبد العزيز

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي

أنا مستفزة.. أسماء أبو اليزيد تكشف تفاصيل عن شخصيتها



قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد مقدمة شخصية «بسمة» في مسلسل «فات المعاد» إنها ترى أنها طموحة وكل شيء في الدنيا يمكن أن يكون أفضل بالود والحب .

نشأت الديهي يكشف تفاصيل هامة عن "خلية حسم" الإرهابية



أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الجماعة تحاول إرسال رسائل بأنها "ما زالت موجودة وقادرة على إزعاج النظام"، مشيرا إلى أن هذه العناصر لا تمثل معارضة سياسية، بل إرهابيين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، ولا يمكن القبول باحتضانهم أو التستر عليهم تحت أي ذريعة.

متحدث الوزراء: تعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم لم يكن الأول عن مجلس الوزراء حول هذا الأمر، فالبيان الأول صدر عقب اختيار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمنصبها الدولي كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكان ذلك في 23 مايو الماضى .

أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها



قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وذلك من أجل استعادة حركة العمل بالقناة، ومن المتوقع على نهاية العام الجاري تبدأ عودة حركة الملاحة مرة أخرى.

أحمد موسى: اللي بيتكلموا وينظروا على مصر ما دعموش غزة بكيلو بصل



كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حملة رهيبة على مصر للمطالبة بفتح معبر رفح، قائلا: يا سيدي المعبر من ناحيتنا مفتوح ولكن البوابة الفلسطينية كانت تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي وأوروبا تراقب من خلال الكاميرات، ثم أصبحت حماس تدير البوابة من الجانب الفلسطيني.

لبنى عسل: الإخوان دائما يتبنون رؤية عدو مصر



قالت الإعلامية لبنى عسل ، إن محاولة استهداف الجبهة الداخلية المصرية والتشكيك، وأن تكون الكتلة المصرية غير موحدة، هي الأهداف التي تسعى إليها الجماعات المتطرفة.

خبطة استباقية .. عزة مصطفى: الشعب استوعب أهداف الجماعة ومخططاتها



علقت الإعلامية عزة مصطفى على واقعة تصفية الجماعة الإرهابية التي كانت تستهدف مصر، موضحة: «الكره من هذه الجماعة للشعب المصري ولمصر حتى لما تظهر أخبار إيجابية عن مصر أو جملة كويسة عن مصر من الخارج تلاقيهم على طول لازم يدخلوا، سواء عن طريق صفحاتهم أو عن طريق إعلامهم».

يا ريت نحترم الحياة الشخصية.. ياسمين عز تعلق على طلاق كريم محمود عبد العزيز وزوجته



أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن الفترة الحالية شهدت طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته بعد زواج دام لمدة 14 عاما، رغم أن أصحاب الخبر لم يلعنوا؛ ولكن المواقع الرسمية أعلنت.



أحمد موسى: اللي يعدي من حدودنا يدفن وفي رجالة صاحية على مدار الساعة.. فيديو



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود وزارة الداخلية في القضاء على عناصر خلية حسم الإرهابية، قائلا: مية مليون تحية لرجال وزارة الداخلية وتحية لجهاز الأمن الوطني وكل أجهزة المعلومات المصرية.

أحمد موسى: الإرهابي يحيى موسى كان متحدثا لوزارة الصحة في عام حكم الجماعة المحظورة.. فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشهيد مصطفى أنور عفيفي الذي استشهد جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحسم كان في طريقة لصلاة الفجر، وتوفي خلال تعامل القوات مع العناصر الإرهابية التي كانت في طريقها لمخطط يدار من تركيا.

أحمد موسى: الإرهابي يحيى السيد موسى كان يستهدفني بالاغتيال في 2015 ..فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشهيد مصطفى أنور عفيفي الذي استشهد جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحسم كان في طريقة لصلاة الفجر، وتوفي خلال تعامل القوات مع العناصر الإرهابية التي كانت في طريقها لتنفيذ مخطط يدار من تركيا.









