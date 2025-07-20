أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وذلك من أجل استعادة حركة العمل بالقناة، ومن المتوقع على نهاية العام الجاري تبدأ عودة حركة الملاحة مرة أخرى.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن هناك إشادات دولية بقدرة القناة على الصمود لمدة عامان على التوالي، لافتا إلى أن الهيئة خسرت خلال العامان حوالي 62% من العائد بالدولار، ورغم ذلك كانت تقدم خدمات جديدة.

استعادت بعض السفن

ولفت إلى أن الهيئة بدأت تستعيد بعض السفن التي لم تكن تمر في السابق من حاويات كبيرة فوق 130 ألف طن، وحاملات السيارات التي تعبر للمرة الأولى من القناة، حاملة نحو 7 آلاف سيارة.