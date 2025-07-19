قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. تحليق مكثف للطيران الاحتلال فوق النبطية والحدود الجنوبية
مش بيتعظ ولازم يتباع.. الغندور يوجه رسائل نارية بسبب أزمة أحمد فتوح
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 19-7-2025
تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة.. خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة| خبير يوضح
بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
ترامب يرفع دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال
لحماية المدنيين.. قوات الأمن السورية تنتشر في مناطق الاشتباكات بالسويداء
كيف تكون مربيا حازما مع أولادك دون عنف؟.. الأوقاف توضح
لليوم الثاني.. الأهلي يواصل تدريباته في معسكر تونس
زيوت منتهية الصلاحية.. ضبط كيان مخالف ينتج البطاطس نصف المقلية بقويسنا
إجازة 23 يوليو 2025.. الحكومة تعلن الموعد الرسمي بعد ترحيلها لهذا اليوم
كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحوافز وتخفيضات جاذبة.. سفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR تعبر للمرة العاشرة في قناة السويس

العبور
العبور
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور سفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية.

وتعد هذه الرحلة هي الرحلة العاشرة لسفن الحاويات التي عبرت قناة السويس، بعد نجاح  الحوافز والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة، مؤخرا في جذبها للعبور مجددا عبر القناة حيث يمنح المنشور رقم (3/ 2025) تخفيض بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق المنشور.

وتصدرت السفينة CMA CGM ZEPHYR التي ترفع علم مالطا حركة الملاحة من اتجاه الجنوب، ويبلغ طول السفينة 366 مترا، وعرضها 51 مترا، وغاطسها 53 قدم، وحمولتها الكلية 164 ألف طن، وتحمل على متنها 11800حاوية مكافئة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ، أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية واتخاذ كافة الآليات التي من شأنها الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة ، رغم توترات الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر عبر تبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة وتوفير خدمات بحرية ولوجيستية جديدة، لم تكن تقدم من قبل تلائم متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة.

وأوضح الفريق ربيع، أن الحوافز والتخفيضات الجديدة نجحت في استعادة 6 رحلات تابعة للخط الملاحي "CMA CGM" و4 رحلات تابعة للخط الملاحي "MSC" للعبور  من القناة في خطوة تعكس تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور، مجددا من قناة السويس فور استقرار الأوضاع بالمنطقة.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

أرشيفية

عضه كلب.. البيطريين تتدخل لإنقاذ طبيب بالغربية لم يستجب للعلاج

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان صينية في مصر تبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر بيجو 2008 كسر زيرو 2025

Mistral

Le Chat يفكر ويتكلم ويرسم.. Mistral تطلق تحديثا ضخما لروبوتها

Adobe

أدوبي تطلق أدوات جديدة لتحرير الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي

بالصور

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

فيديو

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

ميمي عبد الرازق

مسيرة حافلة من النجاح.. محطات في حياة الراحل ميمي عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد