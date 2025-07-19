أسامة ربيع: التقارير الدولية تؤكد أنه لا بديل لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن قرار الحوافز تم اتخاذه في ظل ظروف صعبة، وأن العائد انخفض حوالي 60%، ولكن كان لابد من اتخاذ قرارات تدعيمية.

استعادة 6 رحلات

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن الهيئة نجحت في استعادة 6 رحلات تابعة للخطوط الملاحية، وأن آخر سفينة مرت أمس طولها 366 مترا، وعرضها 51 متر، بحمولة 164 ألف طن.

ولفت إلى أن هناك إشادات بقدرة قناة السويس على الصمود لمدة تقارب العامين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي تراها كافة الشركات الكبرى والمهتمون بالملاحظة البحرية، لكي يروا أن قناة السويس ما زالت صامدة.

وأشار إلى أن التقارير الدولية تفيد بأنه لا بديل لقناة السويس، كما أن هناك أكبر حاملة سيارات في العالم مرت عبر قناة السويس، وتحمل نحو 7000 سيارة كهربائية.