تزامنا مع مرور سفينة بي واي دي من قناه السويس.. أهم محطات في تاريخ شركة بي واي دي من البداية حتي الآن؟

شهدت قناة السويس اليوم عبور حاملة السيارات BYD XI'AN ، وهي إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى إيطاليا.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

تتبع حاملة السيارات الخط الملاحي الصيني BYD، وهي أكبر شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، وتعد هذه الرحلة هي ثاني رحلات الخط الملاحي عبر قناة السويس بعد عبور حاملة السيارات BYD HEFEI في 27 يونيو الماضي.

بداية شركة بي واي دي في صناعة السيارات

تأسست شركة بي واي دي في عام 1995 على يد وانج تشوانفو كشركة لتصنيع البطاريات، ثم توسعت لتشمل صناعة السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، لتصبح اليوم من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

إنتاج السيارات في شركة بي واي دي

وفي عام 2003 استحوذت بي واي دي على شركة تشينتشوان للسيارات، وبدأت في إنتاج السيارات، لتؤسس شركة BYD Auto كشركة تابعة لها، وفي عام 2008 أطلقت بي واي دي أول سيارة هجينة قابلة للشحن في العالم F3DM.

ومع قدوم عام 2010 بدأت بي واي دي شراكة مع شركة دايملر لتطوير السيارات الكهربائية، وبدأت بي واي دي في إنتاج حافلات كهربائية، بما في ذلك أول حافلة كهربائية ذات طابقين في لندن، وفي عام 2020 أطلقت بي واي دي بطارية Blade التي تتميز بالسلامة والأداء العالي.

أطلاق أول منصة سيارات من بي واي دي

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

وخلال عام 2021 أطلقت بي واي دي منصة DM-i الهجينة PHEV، واليوم أصبحت بي واي دي شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة، وتمتلك مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك السيارات الكهربائية والحافلات والشاحنات والبطاريات وأنظمة الطاقة الشمسية.

التركيز على الطاقة المتجددة

كانت بي واي دي من أوائل الشركات التي ركزت على تطوير حلول الطاقة المتجددة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأنظمة الطاقة الشمسية، وتمتلك بي واي دي سلسلة توريد متكاملة، من إنتاج خلايا البطاريات إلى تجميعها في السيارات.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

التوسع العالمي لشركة بي واي دي

توسعت بي واي دي إلى العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، من خلال الاستثمارات في الإنتاج والمبيعات، وتواصل بي واي دي الابتكار في مجال التكنولوجيا الخضراء، حيث تسعى إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة واستدامة

الاستثمار في شركة بي واي دي

بدأت شركة بي واي دي كـ شركة لتصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وكانت الشركة قد جمعت حوالي 3.86 مليون دولا ، وذلك من خلال بيع الأسهم في هونج كونج.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

حصلت بي واي دي على استثمارات كبيرة من مستثمرين مثل وارن بافيت، الذي استثمر 232 مليون دولار في عام 2008، ومع مرور الوقت زادت استثمارات بافيت في BYD لتصل إلى حوالي 8 مليارات دولار، مع تحقيق مكاسب كبيرة من استثماراته.

ووصل حجم استثمارات بي واي دي خاصة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج في عام 2023، إلي 39.91 مليار يوان صيني في البحث والتطوير، وهو ما يمثل 6% من دخلها التشغيلي، وزادت الشركة من عدد موظفي البحث والتطوير إلى 102 ألف موظف، منهم 60% دون سن الثلاثين.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت بي واي دي عن استثمارات كبيرة في بناء مصانع جديدة، مثل المصنع في تركيا الذي تبلغ قيمته حوالي 32.8 مليار ليرة تركية.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

وبالنظر إلى حجم مبيعاتها فقد تجاوزت مبيعات بي واي دي 100 مليار دولار في عام 2024، متفوقة على شركة تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية، كما تخطط الشركة لتوسيع إنتاجها من خلال بناء مصانع جديدة، مثل مصنعها في تشنجتشو، وتستثمر بي واي دي بكثافة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج، وتوسع وجودها العالمي، مما يعكس طموحها في أن تصبح رائدة في صناعة السيارات الكهربائية .