قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على محافظة السويداء السورية
سام مرسي يقترب من الكويت الكويتي لهذا السبب
الجيش الأمريكي يسحب 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
انفراجة في مفاوضات هدنة غزة بشأن الانسحاب الإسرائيلي
فى أول ظهور إعلامي.. الحنفي يكشف سبب اعتزاله التحكيم ووجهته المقبلة
الولايات المتحدة وحلفاؤها يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد إيران بهذا الموعد
استعدادات مكثفة لصرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
حياته مش للحديث.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة ووسائل الإعلام
الزمالك يكشف موقفه حول مفاوضات ضم أحمد عبد القادر نجم الأهلي
اختفوا في المياه.. تفاصيل جديدة عن 3 مفقودين بعد انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة
استبعاد شلبي والجفالي ومهاب من معسكر الزمالك استعدادا للموسم الجديد
صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم | احسب قبضك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تزامنا مع مرور سفينة بي واي دي من قناه السويس.. أهم محطات في تاريخ شركة بي واي دي من البداية حتي الآن؟

أهم محطات في تاريخ شركة بي واي دي
أهم محطات في تاريخ شركة بي واي دي
إبراهيم القادري

شهدت قناة السويس اليوم عبور حاملة السيارات BYD XI'AN ، وهي إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم  في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى إيطاليا.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

تتبع حاملة السيارات الخط الملاحي الصيني BYD، وهي أكبر شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، وتعد هذه الرحلة هي ثاني رحلات الخط الملاحي عبر قناة السويس بعد عبور حاملة السيارات BYD HEFEI  في 27 يونيو الماضي.

بداية شركة بي واي دي في صناعة السيارات

تأسست شركة بي واي دي في عام 1995 على يد وانج تشوانفو كشركة لتصنيع البطاريات، ثم توسعت لتشمل صناعة السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، لتصبح اليوم من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

إنتاج السيارات في شركة بي واي دي

وفي عام 2003 استحوذت بي واي دي على شركة تشينتشوان للسيارات، وبدأت في إنتاج السيارات، لتؤسس شركة BYD Auto كشركة تابعة لها، وفي عام 2008 أطلقت بي واي دي أول سيارة هجينة قابلة للشحن في العالم F3DM.

ومع قدوم عام 2010 بدأت بي واي دي شراكة مع شركة دايملر لتطوير السيارات الكهربائية، وبدأت بي واي دي في إنتاج حافلات كهربائية، بما في ذلك أول حافلة كهربائية ذات طابقين في لندن، وفي عام 2020 أطلقت بي واي دي بطارية Blade التي تتميز بالسلامة والأداء العالي.

أطلاق أول منصة سيارات من بي واي دي

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

وخلال عام 2021 أطلقت بي واي دي منصة DM-i الهجينة PHEV، واليوم أصبحت بي واي دي شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة، وتمتلك مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك السيارات الكهربائية والحافلات والشاحنات والبطاريات وأنظمة الطاقة الشمسية.

التركيز على الطاقة المتجددة

كانت بي واي دي من أوائل الشركات التي ركزت على تطوير حلول الطاقة المتجددة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأنظمة الطاقة الشمسية، وتمتلك بي واي دي سلسلة توريد متكاملة، من إنتاج خلايا البطاريات إلى تجميعها في السيارات.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

التوسع العالمي لشركة بي واي دي

توسعت بي واي دي إلى العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، من خلال الاستثمارات في الإنتاج والمبيعات، وتواصل بي واي دي الابتكار في مجال التكنولوجيا الخضراء، حيث تسعى إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة واستدامة

الاستثمار في شركة بي واي دي

بدأت شركة بي واي دي كـ شركة لتصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وكانت الشركة قد جمعت حوالي 3.86 مليون دولا ، وذلك من خلال بيع الأسهم في هونج كونج.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

حصلت بي واي دي على استثمارات كبيرة من مستثمرين مثل وارن بافيت، الذي استثمر 232 مليون دولار في عام 2008، ومع مرور الوقت زادت استثمارات بافيت في BYD لتصل إلى حوالي 8 مليارات دولار، مع تحقيق مكاسب كبيرة من استثماراته.

ووصل حجم استثمارات بي واي دي خاصة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج في عام 2023، إلي 39.91 مليار يوان صيني في البحث والتطوير، وهو ما يمثل 6% من دخلها التشغيلي، وزادت الشركة من عدد موظفي البحث والتطوير إلى 102 ألف موظف، منهم 60% دون سن الثلاثين.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت بي واي دي عن استثمارات كبيرة في بناء مصانع جديدة، مثل المصنع في تركيا الذي تبلغ قيمته حوالي 32.8 مليار ليرة تركية.

أهم محطات شركة بي واي دي من البداية حتي الان

وبالنظر إلى حجم مبيعاتها فقد تجاوزت مبيعات بي واي دي 100 مليار دولار في عام 2024، متفوقة على شركة تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية، كما تخطط الشركة لتوسيع إنتاجها من خلال بناء مصانع جديدة، مثل مصنعها في تشنجتشو، وتستثمر بي واي دي بكثافة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج، وتوسع وجودها العالمي، مما يعكس طموحها في أن تصبح رائدة في صناعة السيارات الكهربائية .

حاملة السيارات BYD XIAN نتاج السيارات في شركة بي واي دي حافلة كهربائية الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية سنغافورة الخط الملاحي الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

ترشيحاتنا

السرطان

احترس منها.. أطعمة تسبب السرطان

الضغط

نبتة غير متوقعة تعالج السعال والضغط والاكتئاب والقلب .. اكتشفها

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

بالصور

معجزة.. فوائد اليقطين في علاج الحروق

فوائد اليقطين لعلاج الحروق
فوائد اليقطين لعلاج الحروق
فوائد اليقطين لعلاج الحروق

بتدوخ كتير فى الحر .. إليك 5 حيل لعلاج انخفاض ضغط الدم

علاج الضغط
علاج الضغط
علاج الضغط

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
سرق زوجته

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

فيديو

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد