لو معاك 500 ألف جنيه.. أفضل عربية مستعملة مناسبة في 2025

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا، وهيونداي ماتريكس، وشانجان V7 ، وسيتروين سى 4، ومرسيدس E200 .

أوبل أسترا موديل 2014

تستمد سيارة أوبل أسترا موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 168 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2014

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2014 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي ماتريكس موديل 2001

تنقل قوة سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي ماتريكس موديل 2001

تتوافر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شانجان V7 موديل 2016

تمكنت سيارة شانجان V7 موديل 2016 من قطع مسافة 140 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شانجان V7 موديل 2016

سعر سيارة شانجان V7 موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيتروين سى 4 موديل 2007

تباع سيارة سيتروين سى 4 موديل 2007 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ورخصة سارية .

سيتروين سى 4 موديل 2007

يبلغ سعر سيارة سيتروين سى 4 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس بنز E200 موديل 1996

تستمد سيارة مرسيدس بنز E200 موديل 1996 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس بنز E200 موديل 1996

تأتى سيارة مرسيدس بنز E200 موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .