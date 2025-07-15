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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه فيات 500 X أم أوبل كورسا 2025

فيات 500 X إم اوبل كورسا 2025
فيات 500 X إم اوبل كورسا 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات،  فيات 500 X واوبل كورسا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ فيات 500 X موديل 2025

فيات 500 X موديل 2025

زودت سيارة فيات 500 X موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك فيات 500 X موديل 2025

فيات 500 X موديل 2025

تستمد سيارة فيات 500 X موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

سعر فيات 500 X موديل 2025

فيات 500 X موديل 2025

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 140 ألف جنيه .

وسائل الأمان والسلامة بـ اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

تمتلك سيارة اوبل كورسا موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

عزم دوران سيارة اوبل كورسا موديل 2025 يصل إلى 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وتحتاج إلى 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 207 كم/ساعة .

سعر اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

تتواجد سيارة اوبل كورسا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 280 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة فيات 500 X موديل 2025 فيات 500 x اوبل كورسا موديل 2025 سعر اوبل كورسا موديل 2025

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