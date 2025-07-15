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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للباحثين عن المستعمل.. فيات أونو هاتشباك بـ 120 ألف جنيه

فيات أونو موديل 2002
فيات أونو موديل 2002
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 فيات أونو موديل 2002 

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات أونو موديل 2002، وتنتمي أونو لفئة السيارات الهاتشباك .

تصميم فيات أونو موديل 2002 الخارجي

 فيات أونو موديل 2002 

تظهر سيارة فيات أونو موديل 2002 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مساحات أمامية وخلفية للزجاج، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فيات، وتم تثبيت شعار شركة فيات على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة.

 وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك فيات أونو موديل 2002

 فيات أونو موديل 2002 

تنقل قوة سيارة فيات أونو موديل 2002 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فيات أونو موديل 2002 الداخلية

 فيات أونو موديل 2002 

تمتلك سيارة فيات أونو موديل 2002 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فيات أونو موديل 2002

تباع سيارة فيات أونو موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 فيات أونو موديل 2002 

والجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.

طرازات السيارات المستعملة فيات أونو موديل 2002 السيارات الهاتشباك أونو موديل 2002 فيات أونو

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