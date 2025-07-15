سوق المستعمل.. اركب سوزوكي جراند فيتارا بسعر 350 ألف جنيه

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008، وتنتمي جراند فيتارا لفئة السيارات الهاتشباك ذات البابين .

مقصورة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008

تحتوي مقصورة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل .

محرك سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008

تنقل قوة سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت السيارة من قطع مسافة 182 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مواصفات سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008 الخارجية

تمتلك سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008 من الخارج تصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008

تباع سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .