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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي أكسنت أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

هيونداي أكسنت موديل 2014
هيونداي أكسنت موديل 2014
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي أكسنت موديل 2014

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي أكسنت موديل 2014، وتنتمي أكسنت لفئة السيارات السيدان .

محرك هيونداي أكسنت موديل 2014

هيونداي أكسنت موديل 2014

تستمد سيارة هيونداي أكسنت موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 121 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي أكسنت موديل 2014

هيونداي أكسنت موديل 2014

زودت مقصورة سيارة هيونداي أكسنت موديل 2014 بالعديد من المميزات تمن ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها حوامل اكواب، وبها كونسول وسطي، أمامي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها فرش مقاعد من القماش .

مواصفات هيونداي أكسنت موديل 2014 الخارجية

هيونداي أكسنت موديل 2014

تمتلك سيارة هيونداي أكسنت موديل 2014 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

سعر هيونداي أكسنت موديل 2014

تباع سيارة هيونداي أكسنت موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 2014

وجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

إصدارات السيارات المستعملة سوق السيارات المصري هيونداي أكسنت موديل 2014 أكسنت موديل 2014 هيونداي أكسنت

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