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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منصور إم جي تعلن طرح MG ZS الجديدة بتكنولوجيا ذكية

منصور
منصور
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة منصور ام جي للسيارات – أكبر موزع للسيارات والوكيل الحصري لسيارات MG في مصر – عن إطلاق الطراز الجديد من السيارة MG ZS  فئة "Luxury" ، التي تأتي بتصميم عصري وتجهيزات متطورة، لتواكب تطلعات العملاء الباحثين عن سيارة SUV تجمع بين العملية والتكنولوجيا الحديثة.

يأتي هذا الطرح ليؤكد التزام شركة منصور إم جي بتوفير أحدث الطرازات وأكثرها تقدمًا في السوق المصري، معززةً مكانة MG كخيار موثوق ومحبوب لدى فئة واسعة من العملاء.

تعتمد "MG ZS "Luxury على محرك بسعة 1.5 لتر، يولّد 120 حصانًا عند 6,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4,500 دورة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفّر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر.

ويعكس التصميم الخارجي للسيارة روح MG الحديثة، حيث تأتي بشبكة أمامية جديدة بانسيابية مميزة، ومصابيح أمامية LED كاملة بتقنية الإسقاط وإضاءة نهارية DRL مبتكرة، إلى جانب مصد أمامي قوي وفاصل هوائي (Splitter) يعززان الثبات وتدفق الهواء. كما تم تزويدها بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط ألمنيوم ثنائية اللون بقياس 17 بوصة تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا وأداءً متوازنًا على الطريق. ويتكامل التصميم الخلفي مع مصابيح LED ، مما يعزز من حضور السيارة على الطريق. ولأول مرة، يأتي هذا الطراز من ZS بسقف بانورامي، ومرايا جانبية كهربائية الطي والضبط، بالإضافة إلى نظام دخول ذكي بدون مفتاح لسهولة أكبر في الاستخدام.

تبلغ أبعاد السيارة 4,323 مم للطول، و1,809 مم للعرض، و1,653 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,585 مم، ما يوفّر رحابة داخلية مريحة للركاب. ويبلغ الوزن الفارغ 1,318 كجم، ما يساهم في تحقيق توازن مثالي بين الثبات والانسيابية.

في المقصورة، توفر "MG ZS "Luxury تجربة قيادة مريحة بفضل المقاعد الجلدية باللون البيج، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات. على صعيد التكنولوجيا والترفيه، تضم السيارة شاشة لمس بقياس 10.1 بوصة تدعم الاتصال الذكي بالهواتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

تعزز تقنيات المساعدة في القيادة من سهولة التحكم، حيث تتمتع السيارة بنظام كاميرا رؤية محيطية 360 درجة مدعومة بأربع كاميرات بزاوية واسعة، توفّر عرضًا مباشرًا على الشاشة اللمسية لمحيط السيارة لتقليل النقاط العمياء وتسهيل الركن، إلى جانب حساسات ركن خلفية تزيد من دقة المناورة .ونظام تشغيل بدون مفتاح (Keyless Entry & Start)، مثبت سرعة، نظام تحديد السرعة، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، و 4 مخارج  USB، فضلًا عن عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح، ومسند يد أمامي لتجربة قيادة أكثر رفاهية.

وتم تزويد ناقل الحركة بمقبض جديد بتصميم مريح وسهل الاستخدام، يعزّز من الراحة أثناء القيادة، إلى جانب فرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية Auto Hold.

فيما يتعلق بالأمان، تأتي MG ZS بمجموعة متكاملة من أنظمة الحماية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام فرامل متطور ABS + EBD + CBC + ARP + HDC + HAZ) ، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات  (TPMS)، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة (Immobilizer)، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب.

جدير بالذكر أن MG ZS الجديدة تأتي بضمان شامل لمدة 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر (أيهما أقرب)، مما يعكس ثقة منصور إم جي MG في جودة التصنيع وخدمة ما بعد البيع. كما تتوفر السيارة بمجموعة من الألوان الجذابة مثل الأحمر، الأسود، والفضي، مع مقصورة داخلية أنيقة بفرش جلدي باللون البيج، لتمنح العملاء حرية الاختيار بما يتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم.

سيارة سرعة موديل

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