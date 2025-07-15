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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل 5 سيارات كهربائية لعام 2025 يثق فيها الأمريكيون

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
عزة عاطف

كشفت أحدث البيانات عن واقع سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، مظهرة صورة مختلطة بين النمو المحدود لبعض الطرازات، والتراجع الملحوظ في مبيعات طرازات أخرى. 

ورغم تسجيل إجمالي مبيعات بلغ 607,100 سيارة كهربائية في النصف الأول من العام، فإن النمو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 لم يتجاوز 1.5% فقط، وهي نسبة ضئيلة تُثير القلق في قطاع يعتمد على التوسع السريع.

تيسلا موديل 3 تنمو.. وموديل Y تتراجع

تواصل تيسلا تصدُّر السوق رغم التحديات، حيث ارتفعت مبيعات موديل 3 بنسبة 38% لتصل إلى 101,323 وحدة، ما ساهم في تعويض الخسائر الناجمة عن تراجع الطلب على موديل Y، الذي حافظ على الصدارة بمبيعات بلغت 150,171 وحدة، لكنها انخفضت بنسبة 24% مقارنة بالنصف الأول من 2024.

جنرال موتورز في صعود.. وشيفروليه تنافس بقوة

من بين المفاجآت الإيجابية، جاءت شيفروليه إكوينوكس الكهربائية التي دخلت السوق بقوة، مسجّلة 27,749 وحدة في أول ستة أشهر فقط، ما وضعها في المراكز الخمسة الأولى مباشرة. 

كما ارتفعت مبيعات:

  • شيفروليه بليزر EV بنسبة 76%
  • شيفروليه سيلفرادو EV بنسبة 67%

هذه النتائج تعكس تحولًا واضحًا في اتجاهات المستهلكين نحو سيارات أكثر تنوعًا بعيدًا عن الأسماء التقليدية في القطاع.

حافظت فورد موستانج ماك-إي حافظت على استقرار نسبي، بانخفاض طفيف 2%

وسجلت هيونداي أيونيك 5 نموًا محدودًا 1.9%

أما المفاجأة الكبرى فجاءت من هوندا برولوج التي حققت قفزة مذهلة بنسبة 963%، ببيع 16,317 سيارة، رغم أنها لم تطرح رسميًا في السوق إلا مع نهاية مارس 2024.

في فئة الشاحنات الكهربائية، تصدّرت فورد F-150 لايتنينج القائمة ببيع 13,029 وحدة، لكنها تراجعت بنسبة 16.7%. وتلتها تيسلا سايبرترك التي سجّلت 10,712 وحدة، بانخفاض 7.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

رغم الزيادة الإجمالية الطفيفة، شهد الربع الثاني من عام 2025 تراجعًا بنسبة 6.3%، وهو ما يُثير القلق بشأن تباطؤ الطلب في السوق الأمريكية، خاصة مع المنافسة الشديدة والضغوط التضخمية.

تشير الاتجاهات الحالية إلى أن المستهلك الأمريكي بات يبحث عن القيمة مقابل السعر والتقنيات الأحدث، وليس فقط الاسم التجاري. 

ومع تصاعد المنافسة من علامات تجارية جديدة، ستواجه الشركات التقليدية تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على حصصها السوقية ما لم تجدد استراتيجياتها.

السيارات الكهربائية تسلا هيونداي السيارات الأمريكية

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