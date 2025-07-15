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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار لاند روفر رينج روفر 2025 في السعودية

لاند روفر رينج روفر موديل 2025
لاند روفر رينج روفر موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة  لاند روفر عن طرازها الجديد لاند روفر رينج روفر موديل 2025، وتنتمي روفر رينج روفر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها،  لكزس LX 600، وكاديلاك إسكاليد، ومرسيدس بنز الفئة G، ومرسيدس مايباخ GLS، وبنتلي بينتايجا، وبورشه كايين، وبي إم دبليو X7 .

لاند روفر رينج روفر موديل 2025

محرك لاند روفر رينج روفر موديل 2025

تستمد سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 395 حصان، وعزم دوران 406 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لاند روفر رينج روفر موديل 2025

وتحصل سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 على قوتها من محرك 3000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 542 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر .

لاند روفر رينج روفر موديل 2025

ويوجد بـ سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 محرك 4400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 523 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وبها محرك 4400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 606 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية .

مواصفات لاند روفر رينج روفر موديل 2025

لاند روفر رينج روفر موديل 2025

تمتلك سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط أنيقة وأسطح ملساء، وبها مصابيح خلفية LED مخفية حتى تضاء، وبها مجموعة متنوعة من التشطيبات المعدنية، وبها مصابيح أمامية رقمية متطورة مع ضبط تلقائي ومساعدة تلقائية للضوء العالي، وبها  فتحات أبواب واسعة ودرجات مساعدة، وبها نظام تعليق ينخفض تلقائيًا، وبها نوافذ ضخمة لتحسين الرؤية وتقليل النقاط العمياء.

لاند روفر رينج روفر موديل 2025

وتحتوي سيارة  لاند روفر رينج روفر موديل 2025 علي، جلد سميك عالي الجودة، وقشرة خشبية ذات ملمس جميل، وتشطيبات معدنية أنيقة، وبها شاشة للسائق رقمية واضحة ودقيقة، وبها شاشة عرض اختيارية على الزجاج الأمامي HUD، وبها شاشة تعمل باللمس ترفيهية مقاس 13.1 بوصة مثبتة على لوحة القيادة، وبها أنظمة Amazon Alexa، وآبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي .

أسعار لاند روفر رينج روفر 2025 في السعودية

لاند روفر رينج روفر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 466 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 500 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 531 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 548 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 557 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 582 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 589 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 594 ألف ريال سعودي .

الفئة التاسعة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 598 ألف ريال سعودي .

الفئة العاشرة من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 625 ألف ريال سعودي .

الفئة الحادية عشر من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 633 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية عشر من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 640 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة عشر من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر 654 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة عشر من سيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2025 تباع بسعر مليون ريال سعودي .

لاند روفر رينج روفر موديل 2025 مواصفات لاند روفر رينج روفر رينج روفر موديل 2025 أسعار لاند روفر رينج روفر 2025

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