ماهر فرغلي: حركة "حسم" الإرهابية انطلقت من قلب تنظيم الإخوان

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن التنظيمات الإرهابية تحاول استغلال حالات الرفض للمصالحة السياسية في الداخل لبث الفوضى، قائلًا "الجماعة أصدرت وثيقة من 30 إلى 40 صفحة تدعو صراحة إلى تدمير المجتمع المصري وإثارة الفوضى".

وقال ماهر فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن حركة "حسم" الإرهابية انطلقت من قلب تنظيم الإخوان، وكانت أبرز عملياتها اغتيال القضاة ورجال الشرطة، وذلك عبر تشكيلات ثلاثية محكمة شملت: مجموعة العمل البدائي، مجموعة العمل المحترف، ومجموعة العمل الثوري المبدع.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن آخر عملية كبيرة لحركة "حسم" كانت في عام 2019، مشيرًا إلى أن هناك أحداثًا إقليمية شجعت على تصاعد الخطاب العنيف داخل الجماعة، خصوصًا مع استمرار الصراع في سوريا.



وأشار ماهر فرغلي إلى أن الإخوان لا تزال تحاول التواجد في المشهد من خلال استثمار الأزمات والفوضى الإقليمية، داعيًا إلى الحذر واليقظة من محاولات إعادة تدوير هذا الفكر الإرهابي.