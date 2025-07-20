خبير بشئون الجماعات المتطرفة: الشعب المصري أصبح أكثر إدراكًا لألاعيب التنظيم والجماعات الإرهابية

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أن الشعب المصري، أصبح أكثر إدراكًا لألاعيب التنظيم، ولم يعد من السهل التأثير عليه بالشعارات أو تضليل الرأي العام، مشيرًا إلى أن الجماعة باتت تفتقد المصداقية داخليًا وخارجيًا.

وقال إبراهيم ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن جماعة الإخوان الإرهابية نفّذت ما وصفه بـ"تجربة مسلحة اختبارية" في محاولة لخلق حالة من الفوضى داخل البلاد، تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في الدولة، ودفع الشعب إلى التذمر، ومن ثم فتح الباب أمام الجماعة للعودة إلى المشهد.

وتابع الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أن التنظيم حاول عبر هذه التجربة اختبار يقظة الأجهزة الأمنية، لكنه اصطدم بجهاز أمني واعٍ ومتقدّم استطاع إحباط المحاولة قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي.