شرطتنا كشرت عن أنيابها.. بسمة وهبة تكشف الوجه الشيطاني لحركة "حسم"

أشادت الإعلامية بسمة وهبة ببيان وزارة الداخلية الذي كشف عن تحركات جديدة لإحياء نشاط حركة “حسم” الإرهابية، مؤكدة أن يقظة الأجهزة الأمنية المصرية تُحبط المخططات قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي.

وفي فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قالت وهبة إن حركة “حسم” تم تأسيسها في أعقاب عام 2016 على يد القيادي الإخواني محمد كمال، بهدف تنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات تستهدف مؤسسات الدولة المصرية، والمنشآت الحيوية، وشخصيات عامة بارزة، مؤكدة أن المخطط كان يستهدف زعزعة استقرار البلاد، والنيل من رموزها الوطنية، وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وأضافت: “الشرطة المصرية كشرت عن أنيابها… وأثبتت أن من يشكك في قدراتها إنما يُشكك في مؤسسات وطنية تُجيد العمل في صمت، وتضرب في التوقيت الصحيح”.

وشددت بسمة وهبة على أن “الطوق الحامي لمصر” – في إشارة إلى الجيش والشرطة – لا يزال صامدًا، ويثبت يومًا بعد يوم أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الوطن يمتلك مؤسسات تعرف متى تتحرك، ومتى تضع حدًا للمؤامرات، وتجهضها في مهدها.

كما أكدت أن : “ما جرى هو رسالة ردع لكل من يظن أن مصر يمكن أن تؤخذ على حين غرة.. فنحن دولة لا تنام، وجيشنا وشرطتنا هما خط الدفاع الأول عن وجودنا واستقرارنا”.

https://www.instagram.com/reel/DMVg8InIVr8/?igsh=MWNsd3R0Z2dwcWt6OQ==