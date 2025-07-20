قيادي بمستقبل وطن: الأجهزة الأمنية وجهت ضربة قاصمة لحركة حسم وأفشلت مخططاتها

أشاد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بالضربة الأمنية الناجحة التي وجهتها أجهزة الدولة المصرية لحركة "حسم" الإرهابية، التي كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وأكد البديوي في تصريحات صحفية اليوم، أن يقظة رجال الأمن الوطني والداخلية والجهات المعنية أحبطت واحدًا من أخطر المخططات التي كانت تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن وبث الرعب في نفوس المواطنين، مشيرًا إلى أن العناصر التي تم ضبطها كانت على ارتباط مباشر بجهات خارجية تسعى لتقويض الأمن القومي المصري.



وقال البديوي: "ما حدث يؤكد أن مصر تمتلك جهازًا أمنيًا محترفًا، يعمل ليل نهار لحماية أمن المواطنين والدولة، ويقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن"، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يقف داعمًا لكافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع القوى الوطنية مزيدًا من التكاتف والوعي في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف الوطن، سواء عبر العمليات الإرهابية أو عبر منصات التحريض الإعلامي.

واختتم البديوي تصريحه مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت في كل اختبار وطني أنه على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية، ولن يسمح بعودة الفوضى أو الإرهاب مرة أخرى إلى المشهد المصري.