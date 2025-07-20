المصريين الأحرار يُشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط إرهابي

تابع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن كثب وبكامل التقدير، نجاح أجهزة الأمن المصرية في توجيه ضربة استباقية محكمة لعناصر حركة "حسم" الإرهابية، كانت تستهدف زعزعة الأمن الداخلي واستهداف مؤسسات الدولة في محاولة يائسة لإعادة مشاهد الفوضى والعنف التي لفظها الشعب المصري بإرادته الحرة منذ سنوات.

وأكد الحزب، في بيان له، أن هذه العملية الأمنية الناجحة تُعد امتدادًا لحالة اليقظة والجاهزية العالية التي تتمتع بها المؤسسات الأمنية، وتبرهن على أن أمن مصر القومي في أيدٍ قوية لا تتهاون مع أي تهديد يمس استقرار الوطن وسلامة المواطنين.

وشدد الحزب على أن مثل هذه المحاولات الإجرامية لن تنال من صلابة الجبهة الداخلية، ولا من إصرار الدولة المصرية على استكمال مسيرة التنمية، وأن المصريين الأحرار يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية، في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن مصر أو تعطيل مسارها.

ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى الاصطفاف الوطني الكامل، والتصدي لكل حملات التحريض والتشكيك التي تعمل عليها هذه الجماعات، والتي تستهدف بث الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده.

