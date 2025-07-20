حاتم باشات: الأجهزة الأمنية تباغت الإرهاب دائمًا.. والشعب خط الدفاع الأول

أشاد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، بيقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في إحباط محاولة إرهابية خطيرة كانت تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه الضربات الاستباقية تثبت قدرة وزارة الداخلية وقطاعاتها على مواجهة التنظيمات المتطرفة بفعالية ويؤكدةكفاءة وقوة المؤسسات الأمنية.

وأكد باشات، في تصريحات صحفية، أن الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حركة "حسم" الذراع المسلحة لجماعة الإخوان، ما زالت تسعى لإحياء الفوضى وضرب مؤسسات الدولة، لكنها تصطدم بجهاز أمني محترف يمتلك أدوات الرصد والتتبع ويفشل مخططاتهم قبل أن ترى النور.

وأضاف عضو أمانة الدفاع بحزب الجبهة الوطنية، أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بمخاطر الحرب غير التقليدية التي تشنها قوى الظلام، مشيرًا إلى أن الإرهاب بات يستخدم تكتيكات مختلفة لإرباك الداخل، لكن الدولة المصرية تتحرك بخطوات استباقية، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في مكافحة الإرهاب.

واختتم باشات بالتأكيد على أن استمرار الدعم الشعبي والثقة في الأجهزة الأمنية، يمثل خط الدفاع الأول في معركة الوعي، داعيًا إلى تعزيز جهود التوعية المجتمعية لمواجهة أي اختراق فكري قد تستغله هذه الجماعات المتطرفة لتجنيد العناصر الجديدة.