نائب: محاولة إحياء نشاط الجماعات الإرهابية يؤكد صحة المؤامرة ضد مصر

أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن المهمة الأخيرة التي قام بها رجال وزارة الداخلية ضد حركة حسم الإرهابية، الذراع المسلح لجماعة الإخوان، تؤكد جاهزية رجال الأمن وارتفاع حالة اليقظة لمواجهة أي شكل من أشكال التهديد وتضمن معها مزيد من الاستقرار والأمن.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في تصريحات صحفية، أن محاولة إحياء نشاط الجماعات الإرهابية المسلح يؤكد استمرار الخطر وضرورة تضافر كل الجهود لأبناء الوطن المخلصين للتخلص من تلك الجماعات على مستوى المواجهة الفكرية ونشر الوعي بين الجمهور.

وتابع عيش: دورنا كتنظيم نقابي مواجهة الشائعات وما يترتب عليها من مخاطر تهدد الاستقرار الداخلي للدولة، مشيدا بما تقوم به أجهزة الدولة خاصة قواتنا المسلحة ورجال وزارة الداخلية البواسل من تضحيات للحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو والتي كانت الشرارة الأولي لحماية الأمن القومي المصري.

وأكد عيش أن عملية تسلل أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليه بالإعدام إلى داخل البلاد، واتخاذه وكرا في قلب منطقة سكنية مكتظة مثل بولاق الدكرور، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية، يؤكد حجم الخطورة التي كانت مصر مقبلة عليها لولا الجهود الاستباقية التي تبذلها وزارة الداخلية.

واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بأن سرعة التحرك الميداني ومهنية القوات في التعامل مع الموقف حدت من خسائر كبيرة كانت محتملة.