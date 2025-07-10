باحث فى الإسلام السياسي: الجماعة الإرهابية تسعى حاليًا إلى بناء حواضن اجتماعية

قال عمرو فاروق باحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان المسلمين تعمل حاليًا وفق استراتيجية جديدة تقوم على "صناعة النخب البديلة" من خارج أجهزة الدولة الرسمية، مشيرًا إلى أن التنظيم لم يعد يعتمد فقط على كوادره التقليدية، بل بدأ في توظيف شخصيات من خارج الإطار التنظيمي تمتلك حضورًا إعلاميًا وتأثيرًا اجتماعيًا، حتى إن لم تكن جميعها ذات خلفية إخوانية



وأضاف فاروق خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن التنظيم يركز على التأثير في الرأي العام وصناعة صورة ذهنية سلبية عن المجتمع المصري، دون الدخول في مواجهات تنظيمية مباشرة.

وتابع، أن الجماعة تسعى حاليًا إلى بناء ما يعرف بـ"حواضن اجتماعية جديدة" من خلال أدوات التواصل الاجتماعي، وتجنيد شخصيات أكاديمية وإعلامية ومؤثرة، يتم تقديمها للجمهور على أنها مستقلّة، بينما تخدم في الواقع أهداف الجماعة على المدى البعيد. وأضاف أن الجماعة لم تعد تستهدف الجيل الحالي بشكل مباشر، بل تسعى لتشكيل جيل جديد يتأثر بفكرها تدريجيًا، وذلك عبر خطاب عالمي أو إقليمي بعيد عن اللغة المحلية.

وأشار الباحث إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتنظيم تخلّت عن "التجنيد التنظيمي الصارم"، واتجهت إلى التوسع في التأثير الجماهيري عبر قنوات إعلامية، ومنصات تنمية بشرية، وأطباء، وخبراء في مجالات مختلفة، يستخدمون لغة ناعمة ولكنها مشبعة بالأفكار الإخوانية. وأكد أن هذه النخب يتم توظيفها لتقديم خطاب جديد يلمّع صورة الجماعة ويُشكّك في مؤسسات الدولة.