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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لمصلحة الرأس مالية الغربية.. باهر دويدار: من مصلحة الغرب أن يكون الإخوان والجماعات المتطرفة متواجدة

الدكتور باهر دويدار، الكاتب والسيناريست
الدكتور باهر دويدار، الكاتب والسيناريست
محمود محسن

أكد الدكتور باهر دويدار، الكاتب والسيناريست، أن من مصلحة الغرب أن يكون الإخوان والجماعات المتطرفة متواجدة، مشيرا إلى أن هذه الكيانات لا تصب إلا فى مصلحة الرأسمالية الغربية.

وقال باهر دويدار، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك اختيار إلهى لأن يظل البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي فى الذاكرة المصرية لمدة قرون، مؤكدا أن العقيد البطل تربى فى بيت يغوى السياسة.

وتابع الكاتب والسيناريست، أنه من ضمن المشاكل فى الدراما المصرية القديمة أنها كانت تظهر صورة المتطرف بشكل بعيد عن الواقع، ولكن حياتهم غير التى نراها على الشاشة.

الدكتور باهر دويدار الغرب الإخوان مصلحة الرأسمالية الذاكرة المصرية

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