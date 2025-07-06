محاكمة 16 متهما في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.. غدًا

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين 7 يوليو 2025، لمرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في محاكمة 16 متهما، في القضية رقم 9640 لسنة 2025، جنايات الهرم، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري بالهرم".

محاكمة 16 متهما بالهيكل الإداري للجماعة

ذكر أمر الإحالة أنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.