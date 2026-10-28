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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تختتم معسكر «طموحة» لدعم ريادة الأعمال مع مؤسسة ألمانية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

اختتمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، فعاليات معسكر «طموحة» لريادة الأعمال، الذي استهدف دعم الشركات الناشئة وتطوير قدرات رواد الأعمال، من خلال برامج تدريبية متخصصة وجلسات إرشاد في مجالات الإدارة والتمويل والتسويق، بما يساعد المشروعات على الاستدامة والتوسع في السوق.

ونظم الملتقى الختامي برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بحضور رانيا نوفل، المشرف على البرنامج، وتوماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والضرائب والتصدير، إلى جانب رحاب عليوة، رائدة الأعمال.

وأكدت رانيا نوفل أن المعسكر بدأ بفكرة تستهدف مساندة رواد الأعمال ودعم مشروعاتهم، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تدريبي استعان بمجموعة من الخبراء والمتخصصين لتقديم الدعم للشركات المشاركة، موضحة أن المعسكر شهد مشاركة 14 شركة ناشئة تعمل في مراحل مختلفة، ويمارس عدد منها نشاطه في السوق المصرية منذ عام أو عامين على الأقل.

وأضافت أن البرنامج تضمن مرحلتين تدريبيتين؛ ركزت الأولى على الجوانب المالية وإدارة المشروعات ومبادئ ريادة الأعمال، فيما استهدفت الثانية تطوير الشركات ومساعدتها على التوسع وتحقيق معدلات نمو أكبر، إلى جانب تنظيم جلسات إرشاد فردية لكل مشروع بمشاركة متخصصين في التسويق والتمويل، وتدريبات عملية بمكتبة الإسكندرية على مدار ستة أيام منفصلة.

من جانبه، أكد توماس شاما اهتمام مؤسسة هانس زايدل الألمانية بدعم القطاع الخاص وتعزيز قدراته، باعتباره أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير القدرات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر وألمانيا ودول أخرى.

وشدد شاما على أهمية تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات الناشئة، ومساعدة أصحابها على بناء نماذج عمل قادرة على الاستمرار والنمو في ظل المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا انفتاح المؤسسة على مواصلة تقديم الدعم خلال المراحل المقبلة، والتطلع إلى تنفيذ برامج مماثلة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وشركاء آخرين.

وأشار إلى التوجه نحو تشجيع المبادرات الداعمة لريادة الأعمال في عدد من المحافظات المصرية، من بينها الأقصر، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية والوصول إلى مزيد من أصحاب المشروعات.

بدورها، أعربت الدكتورة عزة محفوظ، رئيسة جمعية سيدات أعمال الإسكندرية، عن اعتزاز الجمعية بشراكتها الاستراتيجية مع مكتبة الإسكندرية، مشيدة بمبادرة مؤسسة هانس زايدل الألمانية ودورها في دعم المرأة واستثمار قدراتها في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قادرة على المنافسة والتوسع.

وأوضحت محفوظ أن الجمعية تعمل على توفير فرص للشراكات وبناء القدرات، من خلال ربط رائدات الأعمال بالمستثمرين والأسواق المحلية والدولية، وتقديم برامج التدريب والاستشارات المالية والتسويقية والإرشاد المهني والقيادي، فضلًا عن التوعية بالحقوق القانونية والالتزامات الضريبية.

في سياق متصل، أكد الدكتور جابر خليل، الأمين العام لاتحاد قيادات مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التدريب المتخصص في تأهيل أصحاب المشروعات لفهم الجوانب المالية والإدارية والضريبية، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات السوق والتخطيط للنمو.

وأشار إلى جهود مصلحة الضرائب لتطوير المنظومة وتيسير الإجراءات أمام الممولين، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية وتحديث آليات تقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب تطوير خدمات الاستعلام وخدمة العملاء، وتوحيد الإجراءات بما يساعد الشركات الناشئة على فهم التزاماتها والوفاء بها بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.

من جهته، استعرض الدكتور محمد بدوي، استشاري التفتيش الصحي على الأغذية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، متطلبات تأهيل رواد الأعمال لدخول مجال التصدير، مؤكدًا أن النجاح في الأسواق الخارجية يتطلب دراسة طبيعة الأسواق المستهدفة والالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأوضح بدوي أن فرص التصدير تشمل قطاعات متعددة، من بينها المنسوجات والملابس والمفروشات والمنتجات التراثية والأغذية، مشيرًا إلى أن جودة المنتج والتسعير المناسب ودراسة احتياجات الأسواق تمثل عوامل أساسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص انتشارها خارجيًا.

واختتم الملتقى باستعراض رحاب عليوة تجربتها في مجال ريادة الأعمال، حيث أوضحت أنها بدأت حياتها المهنية في التدريس قبل الانتقال إلى العمل الحر، وأسست مصنعًا صغيرًا للصناعات الدوائية استمر أربع سنوات، ثم قررت إغلاقه بعد مواجهة تحديات مرتبطة بطبيعة التصنيع ومتطلباته.

وأضافت أنها اتجهت لاحقًا إلى تأسيس مشروعات في مجال المفروشات والملابس، وواجهت تحديات تتعلق برأس المال وتكاليف التشغيل ودورة الإنتاج والتسويق، قبل العمل على تطوير نظم الإدارة وتوسيع نشاطها، داعية رواد الأعمال إلى عدم الاستسلام عند التعثر، والتعامل مع التحديات باعتبارها فرصًا للتعلم وتطوير التجارب.

ويأتي معسكر «طموحة» في إطار جهود مكتبة الإسكندرية وشركائها لدعم رواد الأعمال، وتعزيز قدرات الشركات الناشئة، وتوفير المعرفة والخبرات اللازمة لمساعدتها على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة والنمو.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ طموحة الإسكندرية

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