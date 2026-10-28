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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تحتفي بالدكتور ناصر مندور

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس احتفالية كبرى لتقديم التهنئة للدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، بمناسبة صدور القرار الرئاسي بتجديد الثقة فيه رئيسًا لجامعة قناة السويس، وذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة، بمشاركة قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأمانة المجلس.

وحضر الاحتفالية، الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء أمانة مجلس الجامعة.

وخلال الاحتفالية، أعرب الدكتور ناصر مندور عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة من أسرة «طلاب من أجل مصر»، مؤكدًا اعتزازه بأبنائه الطلاب وحرص الجامعة على دعم مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم.

وأشار إلى أن تجديد الثقة الرئاسية يمثل مسؤولية متجددة لمواصلة العمل من أجل تطوير الجامعة والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية والخدمات المجتمعية، بما يحقق تطلعات أبنائها ومنتسبيها.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان رئيس الجامعة بمناسبة تجديد الثقة الرئاسية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير للجهود المبذولة في تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، مشيدًا بدور أسرة «طلاب من أجل مصر» في تنظيم الفعاليات التي تعزز التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة.

وقدم الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، التهنئة للدكتور ناصر مندور باسم أسرة «طلاب من أجل مصر»، معربًا عن تقدير الأسرة لجهود رئيس الجامعة ودعمه المستمر للأنشطة الطلابية، وحرصه على توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والمشاركة الفعالة.

وأكد اعتزاز الأسرة بهذه المناسبة، متمنيًا له دوام التوفيق في استكمال مسيرة العمل والتطوير بجامعة قناة السويس.

نظم الفعاليات الدكتور محمد الباز مستشار لجنة الأسر الطلابية، وتولى الطالب محمد شريف، منسق أسرة «طلاب من أجل مصر» بالجامعة، تنظيم الاحتفالية التي جاءت تعبيرًا عن تقدير الأسرة لرئيس الجامعة وتهنئته بمناسبة تجديد الثقة الرئاسية، وتأكيدًا على أهمية الأنشطة الطلابية في تعزيز التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة وترسيخ روح الانتماء لجامعة قناة السويس.

جاءت الاحتفالية بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة، وياسر عبدالمجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.

الإسماعيلية جامعة قناة السويس ناصر مندور

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