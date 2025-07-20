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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: بيان الداخلية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الإخوانى

محمود جبر
محمود جبر
عبد الرحمن سرحان

أشاد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بجهود وزارة الداخلية فى إحباط مخطط إرهابى خطير كانت تعد له حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، مؤكدًا أن ما ورد فى بيان الوزارة يكشف بوضوح الوجه القبيح لهذا التنظيم المتطرف، الذى لم يتخلَ يومًا عن محاولاته لاستهداف استقرار الدولة المصرية والنيل من أمنها وسلامة مواطنيها.

وأكد "جبر" فى تصريحات له، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تسعى بكل الطرق لزعزعة الأمن الداخلى، وتخريب مقدرات الوطن، فى محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مستغلةً بعض العناصر الضالة التى باعت ضميرها وارتهنت لتنظيمات العنف والدم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن يقظة أجهزة الأمن الوطنية، ويقظة رجال الداخلية، حالت دون تنفيذ المخطط الإجرامى الذى كان يستهدف منشآت حيوية ومرافق عامة، الأمر الذى كان من شأنه أن يُحدث فوضى عارمة ويضرب الاستقرار الذى تحقق بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف القبطان محمود جبر أن المعركة مع الإرهاب لم تنته بعد، ومن الضرورى التكاتف الشعبى مع مؤسسات الدولة فى هذه اللحظة الفارقة، ورفع درجة الوعى بخطورة الحرب الخبيثة التى تُشن على مصر من خلال منصات إعلامية مأجورة وخلايا نائمة تتحرك بأوامر خارجية.

واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة، ومؤسساتها الأمنية الصلبة، قادرة على سحق أى تهديدات، وأن التاريخ سيسجل بحروف من نور بطولات رجال الأمن الذين يواجهون الخطر فى صمت من أجل أن يعيش المواطنون فى أمان.

محمود جبر حزب المؤتمر جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابية

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