نائب : اليقظة الأمنية تسبق أي خطر..وبيان الداخلية عن حسم رسالة ردع

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن ما كشفته وزارة الداخلية من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية، هو تأكيد جديد على اليقظة التامة لأجهزتنا الأمنية، وعلى صلابة الدولة المصرية في مواجهة جماعات الظلام.

وقال “زكريا” في بيان له ، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا من أي وقت مضى، ولم تعد الشعارات الزائفة قادرة على خداعه، مشيدًا بكفاءة الأجهزة الأمنية التي تسبق المخاطر قبل وقوعها، من خلال الضربات الاستباقية الدقيقة والمنسقة.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية التي تحتمي في الخارج وتخطط عبر قنوات الفوضى المعادية، تعيش آخر فصولها، بعدما لفظها الشعب وسحبت منها كل أوراقها في الداخل.

وأضاف إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عهد الأمن والاستقرار، ولن يسمح أحد مهما كانت قوته أو تحالفاته بأن يُعيد مصر إلى الوراء، فالدولة قوية، والشعب متماسك، والمؤسسات متيقظة لكل محاولات الاختراق أو التشويش، مشيرا إلى أن ما حدث هو رسالة ردع لكل من يظن أن مصر يمكن أن تُخترق أو تترنح.. نحن في دولة تحكمها الإرادة، وتحميها العيون الساهرة، ويقودها رئيس لا يعرف التردد أمام معارك السيادة والاستقرار.

وأكد أن صراع الدولة المصرية مع الإرهاب لم يكن يومًا أمنياً فقط، بل هو أيضاً صراع وعي، ومسؤولية وطنية، وإرادة شعبية تُفشل المؤامرات قبل أن تكتمل.