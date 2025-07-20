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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«خارجية النواب»: إحباط مخطط «حسم الإرهابية» إنجاز جديد للأجهزة الأمنية

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بالجهود الأمنية التي تقدمها وزارة الداخلية في الحفاظ علي الأمن واستقرار الوطن.

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي، أن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى، في كشف مخطط خلية «حسم الإرهابية» التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد، يعد إنجاز جديد يضاف إلي إنجازات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حماية أمن الشعب المصري والحفاظ علي استقرار البلاد وسلامة أراضية.

كشف المخطط الارهابي

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، علي أن الأجهزة الأمنية في مصر سوف تظل درعا يحمي الوطن، ضد أى محاولات زعزعة الأمن واستقرار الوطن، مشيرة الي أهمية استمرار جهود الدولة في مواجهة محاولات بث أفكار التطرف بين الشباب بهدف تهديد أمن الوطن.

نجاح الأجهزة الأمنية  


وأوضحت عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نجاح الأجهزة الأمنية في كشف المخطط الأرهابي يؤكد اليقضة العالية لرجال الأمن بوزارة الداخلية، بالإضافة الي متابعتهم المستمرة لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد.

القضاء على البؤر الإرهابية

وأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إلي أن القضاء على البؤر الإرهابية بعد بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري، بأنه لديه جهاز أمنى على أعلى مستوى من الاستعداد واليقظة للتعامل والتصدى لأى محاولات تهدد أمن الوطن.

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، علي أن تلك المحاولات البائسة من الجماعات الإرهابية لن تنجح في إضعاف الجبهة الداخلية أو زعزعة أمن واستقرار البلاد، بفضل إرادة وعزيمة قيادتها السياسية وأبنائها المخلصين ووقوف الشعب صفا واحدا خلف قيادته وقواته الأمنية.

وزارة الداخلية النائبة هناء أنيس رزق الله لجنه العلاقات الخارجية الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري

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