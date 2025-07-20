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اتحاد عمال مصر: نُثمّن جهود وزارة الداخلية في دحر الإرهاب وحماية الوطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر: نُثمّن جهود وزارة الداخلية في دحر الإرهاب وحماية الوطن

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
الديب أبوعلي

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن فخره واعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود التي تُبذل لحماية أمن الوطن واستقراره.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد  20 يوليو 2025، إن النقابات العمالية تقف بكل قوة خلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفوضى، مشيداً بقدرة وزارة الداخلية على إحباط هذه المخططات بفضل كفاءة عناصرها ووعيهم ويقظتهم.

وأضاف البيان: "لقد أثبتت وزارة الداخلية من خلال عملياتها الأمنية الاستباقية والواعية، أنها درع الوطن الحصين، وقوة لا تستهان أمام أي تهديد لأمن وسلامة مصر وشعبها، وهو ما ظهر جلياً في النجاحات المتتالية لضبط العناصر المتطرفة، وتجفيف منابع الإرهاب، والحد من انتشاره".

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن دماء شهداء الشرطة الأبرار ستظل منارة تهتدي بها الأجيال، وأن قيم البطولة والفداء ستبقى راسخة في وجدان كل المصريين، مشدداً على أن النقابات العمالية تقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، داعمةً كل ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات حاسمة لحماية أمن الوطن.

كما جدد الاتحاد التزامه بدوره التوعوي داخل صفوف العمال، بنشر قيم الانتماء والوعي الوطني، ومواجهة الفكر المتطرف والعنف بكافة أشكاله، إيماناً منه بأن الأمن والاستقرار هما حجر الأساس للتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم البيان بتحية تقدير لرجال الشرطة الأبطال، قائلاً:
"تحيا مصر آمنة مطمئنة.. ويحيا رجال شرطتها أبطالاً في خدمة الوطن".

وزارة الداخلية شهداء الشرطة النقابات العمالية الداخلية الحركات الإرهابية اتحاد العمال اتحاد عمال مصر

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