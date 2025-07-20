صوت مصر: الأجهزة الأمنية نجحت في القضاء على العناصر الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتهم

ثمن الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر عضو تحالف الأحزاب المصرية، الجهود البطولية التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الوطنية في حماية أمن واستقرار الوطن، والتي تجلّت مجددًا في التصدي لمحاولة جديدة يائسة من جماعة الإخوان الإرهابية وحركة "حسم" المسلحة لإعادة بث سموم الفوضى والخراب داخل البلاد.

وأوضح سليمان، أن نجاح الأجهزة الأمنية في رصد العناصر الإرهابية، قبل تنفيذ مخططهم الإجرامي، يؤكد يقظة مؤسسات الدولة وعينها الساهرة على حماية أرواح المواطنين ومقدرات الوطن، كما يبعث برسالة حاسمة مفادها أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة أمنها أو النيل من سيادتها.

وأكد رئيس حزب صوت مصر أن سقوط هذه العناصر الإرهابية في قبضة العدالة، أو القضاء عليها خلال تبادل إطلاق النار، يمثل انتصارًا جديدًا للدولة في معركتها المستمرة ضد قوى الظلام، ويفضح من جديد حقيقة الجماعة الإرهابية التي لا تعرف للوطن قيمة ولا حرمة.



ودعا حزب صوت مصر جميع المصريين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية واليقظة ضد أي محاولة لزعزعة الأمن، خاصة وأن حماية الوطن مسؤولية مشتركة، والجميع يجب أن نكون على استعداد للدفاع عن الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة هذه المؤامرة المغرضة التي تستهدف الوطن في فترة حرجة، كما نعى الحزب الشهيد المهندس مصطفى أنور عفيفى، الذي استشهد في سبيل الدفاع عن الوطن.