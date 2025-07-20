الجبهة الوطنية: مصر انتصرت على مخطط "حسم".. ويقظة أجهزتنا الأمنية درع الوطن الحقيقي

صرّح الدكتور محب الدين مصطفى، القيادي بحزب الجبهة الوطنية وأمين دائرة اللبان بمحافظة الإسكندرية، بأن نجاح الأجهزة الأمنية المصرية في إحباط مخطط حركة "حسم" الإرهابية يمثل نصرًا جديدًا للدولة المصرية في معركتها المستمرة ضد قوى التطرف والعنف.

وقال الدكتور محب الدين في بيان صحفي: "نُحيي بكل فخر رجال الأمن الوطني ووزارة الداخلية الذين نجحوا في كشف المخطط الإجرامي قبل تنفيذه، وضبط العناصر الإرهابية المتورطة التي كانت تسعى لزعزعة أمن الوطن واستهداف منشآت حيوية ورموز وطنية".



وأكد أن هذا التحرك السريع والحاسم يؤكد أن أجهزة الدولة تسبق دائمًا بخطوة كل من يخطط للإضرار بمصر، مشيرًا إلى أن حركة "حسم" وغيرها من التنظيمات الإرهابية لن تجد لها موطئ قدم على أرض الكنانة طالما هناك إرادة سياسية قوية وأجهزة أمنية يقظة وشعب واعٍ يقف خلف مؤسساته.

وأضاف: "هذا النجاح الأمني يبعث برسالة واضحة لكل من يتربص بمصر، بأن الدولة قوية، وشعبها موحد، ولن يسمح بالإرهاب أن يعيد نفسه إلى الساحة مرة أخرى".

كما دعا الدكتور محب الدين القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم جهود الدولة في نشر الوعي والتصدي للفكر المتطرف، مطالبًا بضرورة تعزيز الخطاب الوطني في الشارع المصري، وخصوصًا بين الشباب، لبناء جيل قادر على التمييز بين الوطنية والمخططات الهدامة.

واختتم تصريحه قائلًا: "الجبهة الوطنية تقف صفًا واحدًا مع الدولة المصرية في معركة البقاء، وسنظل نساند كل جهد مخلص يُبذل من أجل استقرار هذا الوطن وحماية مقدراته من أي تهديد أو خطر".