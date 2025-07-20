أحمد موسى: اللي يعدي من حدودنا يدفن وفي رجالة صاحية على مدار الساعة.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود وزارة الداخلية في القضاء على عناصر خلية حسم الإرهابية، قائلا: مية مليون تحية لرجال وزارة الداخلية وتحية لجهاز الأمن الوطني وكل أجهزة المعلومات المصرية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: اللي حصل النهاردة مش مجرد بيان، اللي شوفناه بيان يحمل كل هذه المعلومات والقوة ومكتوب بشكل احترافي.

وأضاف: اللي يعدي من حدودنا يدفن وفي رجالة صاحية على مدار الساعة ليهم كل التحية، مضيفًا: عندنا الإمكانيات والقدرات ومسألة الأمن والامان ليست سهلة وبسيطة، ويجب أن تطمئن أن البلد في أيد أمينة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى أنه لا يمكن تكرار ما حدث من قبل من تنظيم الإخوان الإرهابي، الأمور اليوم مختلفة وزارة الداخلية لديهم التقنيات الحديثة ومفيش تكرار للعمليات الإرهابية.

واستطرد أنه لأول مرة نذكر تركيا بصراحة واحتضانها لعناصر إرهابية، وكل كلمة في البيان فيها رسالة، موضحا: مينفعش تتكلم عن تعاون مع مصر وتحتضن إرهابيين على أرضك، في الأول كنا نقول إحدى الدول ولكن النهاردة بنقول تركيا ويجب تسليم العناصر الإرهابية الذين تحتضنهم.

وواصل الإعلامي أحمد موسى أن أي مواطن يسكن حد في شقة يملكها يجب إبلاغ رجال الشرطة، موجها رسالة لصاحب المنزل: أنت تتستر على عناصر إرهابية وكان عليك إبلاغ الداخلية وهي تجيب بياناتهم كاملة.

واختتم أن عناصر حسم الإرهابية اختاروا شقة في منطقة مزدحمة بالسكان في بولاق، موضحا أن المتهمين كانوا في عمارة 7 بالطابق الثالث والعقار ممتلء بالسكان والقوات تحركت في الثالثة فجرًا لمحاصرة المنطقة دون منع الأهالي من الحركة بدليل استشهاد أحد المواطنين.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في أعقاب تصفية خلية إرهابية تابعة لحركة "حسم" في بولاق الدكرور، عن أسماء عدد من أخطر القيادات الهاربة خارج البلاد، والذين يُعدون العقل المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت منشآت وشخصيات عامة بالدولة، وعلى رأسها محاولة اغتيال النائب العام واستهداف الطائرة الرئاسية.

وفيما يلي أبرز هؤلاء القيادات الإرهابية:

1. يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

أحد المؤسسين البارزين لحركة "حسم"، والمشرف على هيكلها المسلح والعسكري.

محكوم عليه في عدة قضايا إرهابية:

الإعدام في القضية رقم 2016/261 /7122 جنايات النزهة (اغتيال النائب العام).

السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات الشروق (محاولة استهداف شخصيات عامة).

السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم/ ماجد عبد الرازق).

2. محمد رفيق إبراهيم مناع

قيادي بارز بحركة حسم.

محكوم عليه بـ:

السجن المؤبد في القضية رقم 2017/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة (محاولة استهداف شخصيات هامة).

السجن المؤبد في القضية رقم 2020/1390 جنايات النزهة (تزوير محررات رسمية لصالح عناصر إخوانية هاربة).

3. علاء علي السماحي

أحد مؤسسي الحركة الإرهابية، ومسؤول عن التخطيط لعدة عمليات.

محكوم عليه بـ:

السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة (استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم/ ماجد عبد الرازق).

السجن المؤبد في القضية رقم 2019/17350 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر (استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية).

السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات الشروق (محاولة استهداف شخصيات هامة).

4. محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ

عنصر إرهابي شديد الخطورة.

محكوم عليه بـ:

السجن المؤبد في القضية رقم 2016/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة (استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم/ ماجد عبد الرازق).

5. علي محمود محمد عبد الونيس

أحد القيادات الميدانية لحركة حسم.

محكوم عليه بـ:

السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

السجن المؤبد في القضية رقم 2015/4459 جنايات حلوان (قضية "كتائب حلوان").

السجن 15 عامًا في القضية رقم 2018/123 جنايات عسكرية شرق القاهرة (استهداف شخصيات هامة).

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه القيادات الهاربة تتلقى دعمًا وتمويلاً من جهات خارجية، وتواصل التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، إلا أن الأجهزة الأمنية تتابع تحركاتهم بدقة وتلاحق كل من يرتبط بتنفيذ مخططاتهم داخل البلاد.