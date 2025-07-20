برلماني: الضربات الاستباقية رسالة رادعة للإرهاب.. ومصر عصية على محاولات الفوضى التي خططت لها حركة "حسم"

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما حققته وزارة الداخلية من نجاح أمني كبير في إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية، يكشف مدى كفاءة وجاهزية أجهزة الدولة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشيدًا بالدور البطولي لرجال الأمن الوطني الذين تصدوا لمحاولة تسلل أحد أخطر العناصر الإرهابية إلى البلاد.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن المخطط الإرهابي الذي تم إحباطه كان يستهدف زعزعة الاستقرار واستهداف منشآت حيوية، في محاولة يائسة لإحياء نشاط الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة ما زالت تتوهم أن الشعب المصري قد يلين أمام تهديداتها، في حين أن الواقع يؤكد أن الدولة أقوى من أي وقت مضى، والشعب ملتف حول قيادته.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن، التعامل الحاسم مع العناصر الإرهابية في بولاق الدكرور، والقدرة على رصد تحركاتهم منذ لحظة التسلل وحتى لحظة المواجهة، يعكس احترافية أجهزة الأمن ودقتها في العمل الميداني والاستخباراتي، منوهًا بأن سقوط هؤلاء الإرهابيين جاء نتيجة خطة أمنية محكمة نجحت في تفكيك مخطط معقد كان يُعد خارج البلاد.

وشدد نائب القليوبية، على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ معادلة أمنية رادعة، قائمة على الضربات الاستباقية، ورفض أي محاولات لاختراق الجبهة الداخلية، موضحًا أن جماعة الإخوان فقدت قواعدها ودعمها، ولم يتبق لها إلا فلول هاربة تتعلق بأوهام الفوضى.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه، بتقديم التحية لشهداء الوطن من المدنيين والضباط الذين يدفعون ثمنًا غاليًا لحماية البلاد، مؤكدًا أن هذه التضحيات العظيمة ستظل دليلًا على أن مصر عصية على الانكسار، وستبقى دائمًا بلد الأمن والاستقرار رغم كل المؤامرات.