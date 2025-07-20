برلمانية: مصر قوية.. ولن تسمح للمخربين بالاقتراب من أمن الوطن والمواطن

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بكفاءة وجاهزية جهاز الشرطة المصرية في ملاحقة العناصر الإرهابية، والنجاح الكبير الذي تحقق مؤخرًا في إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة “حسم”، التي كانت تسعى لنشر الفوضى واستهداف أمن واستقرار الدولة.

وأكدت “سلامة”، أن ما حدث من تصفية ومداهمة ناجحة لعناصر هذه الحركة الإرهابية هو دليل واضح على قوة جهاز الشرطة ويقظته، وقدرته على تنفيذ الضربات الاستباقية قبل أن تتحول المخططات إلى تهديدات فعلية، مشيرة إلى أن رجال وزارة الداخلية يعملون ليلًا ونهارًا لحماية هذا الوطن من كل عدو غادر أو فكر متطرف.

وأضافت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ولن تسمح لأي جهة، أو جماعة، أو فرد، بالمساس بأمن المواطنين أو العبث باستقرار أي جزء من أرض الوطن، فالمعادلة واضحة: أمن المواطن خط أحمر، وحماية كل بيت مصري أولوية لا تقبل المساومة.”

وتوجهت النائبة أمل سلامة ، بتحية شكر وتقدير إلى القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، الذي يدعم بكل قوة مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة، ويقف دائمًا في ظهر أبنائه من رجال الأمن في معركتهم المقدسة ضد الإرهاب والتطرف.

واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة: تحية إجلال لكل من يحمون مصر من الظلاميين، تحية لرجال الشرطة الذين يُثبتون كل يوم أن مصر عصية على الانكسار.. وستظل الدولة المصرية قوية، آمنة، عصية على أعدائها، بحكمة قيادتها، وتضحيات أبنائها الشرفاء.