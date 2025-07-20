مسعد تاعبني شخصيا.. أحمد مجدي يكشف كواليس دوره في فات المعاد

حلّ الفنان أحمد مجدي أحمد علي ضيفا ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس، متحدثا عن دوره في مسلسل «فات المعاد».

الخلفية السينمائية

وقال إن «مسعد تاعبني وبحاول اتخلص منه، ومحمد فريد كاتب تاريخ للشخصية، والخلفية السينمائية بتعمل روح للعمل».

وأكد على أن الشخصية مثل مسعد لها أبعاد أكثر تعقيدا من أي شخصية، موضحا أن البناء الذكي مثل تقشير البصل، والتي يجب أن لا تنكشف مرة واحدة».

عمل إضافة للشخصية

واستكمل: «اشتغلت اكتر عن أي اللي عاوز يخبيه مسعد، عاوز يخبي عاوز أي، والسر اللي عمل إضافة للشخصية هو عاوز أي، وسهل الممثل يبين هو عاوز يبين أي».