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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سلسلة حوادث تهز المحافظات : إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان .. ربة منزل تقـ.ـتل زوجها خلال مشاجرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
قسم المحافظات

شهدت عدة محافظات خلال الساعات الماضية مجموعة من الحوادث المتفرقة، أثارت حالة من الجدل والقلق بين الأهالي وتنوعت الحوادث ما بين تصادم سيارات على الطرق السريعة.

محافظة أسوان

أُصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادي العلاقي بمدينة أسوان.


وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا بوقوع الحادث، حيث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، كشف ملابسات واقعة قتل شخص طعنا بالرقبة بدائرة مركز شرطة بنها، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بورود بلاغ بوجود جثة شخص بها طعنة بالرقبة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وزوجته بسبب خلافات زوجية قامت علي إثرها بإحضار سكين وطعنت المجنى عليه طعنة بالرقبة مما اسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، بقرية مجول التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب محمد رمضان معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمة والسلاح الابيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

محافظة البحيرة

شهد مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة حادثاً مأساويًا راح ضحيته 3 أطفال أشقاء غرقوا بحوض مياه داخل مزرعة أثناء قيامهم بالاستحمام من حرارة الجو.

تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى وبتوقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة مفتش الصحة قرر أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وكان قد تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغاً من مأمور مركز شرطة وادى النطرون من المستشفى التخصصى بوصول كل من "سندس أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين 11 سنة طالبة وشقيقتيها ساندى أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين 7 سنوات تلميذة  ونورسين أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين 3 سنوات ومقيمين برج البرلس كفر الشيخ متوفين إلى رحمة مولاهم إدعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والدهم "أحمد عبد المقصود عبد الشافي 36 سنة عامل ووالدتهم " 29 سنة ربة منزل قرروا أثناء قيام الأطفال الثلاثة بالاستحمام بحوض مياه  مساحتة 2 فى 3 أمتار بعمق 2 متر ، داخل المزرعة المستأجرة لهم بناحية قرية الحمراء دائرة مركز وادى النطرون غرقوا به.

وأضافوا بقيامهم بالاشتراك مع 2 من العمال بالمزرعة بانتشال الجثث ونقلها للمستشفى فى محاولة لإنقاذهم إلا أنه  تبين وفاتهم ولم يشتبهوا فى وفاتهم جنائيا ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاتهم جنائياً تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

محافظة أسوان طريق وادي العلاقي محافظة القليوبية أمن القليوبية

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