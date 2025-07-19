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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قريبًا.. عرض مسلسل ولد وبنت وشايب

مسلسل ولد وبنت وشايب
مسلسل ولد وبنت وشايب
تقى الجيزاوي

تستعد إحدى المنصات الرقمية الشهيرة لطرح مسلسل "ولد وبنت وشايب" خلال الفترة المقبلة.

العمل يجمع عددًا من أبرز نجوم الفن، على رأسهم أشرف عبد الباقي أشرف عبد الباقي، إنتصار، ليلى زاهر، نبيل عيسى، والعمل من إخراج زينة عبد الباقي.

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

سبق أن شارك أشرف عبد الباقي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كلا من آسر ياسين، مي عز الدين، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، وجنا صلاح، وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر).

وتدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول موضوع "المحلل" القانوني بعد الطلاق الثالث، من خلال شخصية محمد عزت، سائق أوبر لم يسبق له الزواج بسبب تدخل والدته في كل اختياراته، وعندما يلتقي بـ ميار، المطلقة 3 مرات، تتولد بينهما مشاعر متشابكة، وتبدأ رحلة غير متوقعة حين تسعى ميار لاختيار "محلل" بنفسها حفاظًا على حضانة ابنها، مما يقلب حياة الطرفين رأسًا على عقب.

أشرف عبد الباقي إنتصار ليلي زاهر

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