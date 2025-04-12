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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي عن تجربة "قلبي ومفتاحه" : تامر محسن مخرج موهوب |خاص

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن كواليس تعاونه مع المخرج تامر محسن من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “تامر محسن من المخرجين الكبار الذين يمتلكون موهبة حقيقية وله رؤية واضحة وعمق فني، كما أنه حرص فى هذا العمل على أن تكون كل المشاهد حقيقية فكان التصوير داخل بعض المناطق والأحياء لتضفى حالة من المصداقية، كما قدم مشاهد العلاقة الحميمية بين الزوجين محمد وميار بكل رقى وعزوبة حقيقية”. 

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن تفاصيل أصعب المشاهد التى واجهته فى المسلسل.

وقال أشرف عبد الباقي : ليس هناك مشاهد صعبة بالمعني المفهوم، وأرى من وجهة نظري أن العمل ككل كان صعبا لأنه رغم فكرته البسيطة إلا أن العمل يقدم دراما اجتماعية متشابكة مع الواقع، وتجد حتى فى أسماء الأبطال أن العمل قريب من الناس جدا، وهذا ساهم فى نجاحه، لأنه يقدم دراما تمس الجمهور وتلامس مشاعرهم.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.

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