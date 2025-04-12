عارفة عبد الرسول ورامي صبري يستقبلان العزاء في فقيديهما

يستقبل كل من عارفة عبد الرسول ورامي صبري ، العزاء فى فقيديهما زوج الأولى وحماة الثاني اليوم الأول بالإسكندرية والثانى بالقاهرة

وتشيع اليوم جنازة المخرج مصطفى درويش زوج الفنانة عارفة عبد الرسول ، من مسجد العمري بالإسكندرية ، عقب صلاه الظهر .

ورحل المخرج مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، عن عالمنا اليوم الجمعة 11 أبريل.

بينما يستقبل الفنان رامي صبري، عزاء والدة زوجته في قاعة آل وهاب بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي رحلت عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.

حفل رامي صبري

من ناحية أخرى، حقق حفل رامي صبري الذي أقيم فى أول أيام عيد الفطر ببورتو سعيد، حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

يأتي الحفل تأكيدا لقوة القاعدة الجماهيرية التى يمتلكها رامي صبري ، على أرض الواقع وكسرا لقاعدة تجنب نجوم الأغنية من إحياء اولى حفلات العيد حيث يحضرها جمهور محدود باعتباره يعد يوم الأسرة عند معظم المصريين الذين يفضلونه بمنازلهم.

وبدأ الحفل قويا باستقبال حافل من الجمهور ، لرامي صبري حيث رددوا بشكل جماعي ميديلي لأغانيه الطربية المميزة قبيل صعوده على خشبة المسرح الذي من جانبه افتتح الحفل بأغنية استعراضية خطفت أنظار الجميع.

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني بالإضافة إلى

"الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.

أغنية "الحب عيبنا" تعد بصمة مميزة لرامي صبري خلال الموسم الرمضاني وهي كلمات كريم فهمي أحد أبطال العمل ولحن عمرو الشاذلى.

وفى ختام حفل العيد عبر رامي عن سعادته بنجاحه ووجه كلمة شكر لشيرين مختار مديرة الحفلات وإدارة أعماله محمود عبد السلام ومدير التصوير إبراهيم العطا وتأمين أحمد فخامة.