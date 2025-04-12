عصام صاصا تعليقًا على واقعة الدهس: ربنا جعلنى سبب رزق لبناته الأربعة

علق الفنان عصام صاصا على واقع دهسه لشاب وهى الأزمة التى مر بها مؤخرا وتم حبسه كما تم اتهامه بتعاطى المخدرات أثناء القيادة.

وقال عصام صاصا فى برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز المذاع عبر قناة ام بي سي مصر : أن الناس شافت اني بدوس على الناس بفلوسي ولكني اغلب خلق الله، وممكن تكون الحادثة رزق لأبناء المتوفي ولكني لا أعرفه وأرى أن ربنا جعلنى سبب رزق لبناته الأربعة".

القصة الكاملة لواقعة عصام صاصا ودهسه لمواطن

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "صاصا" كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ 80 كم/س وأنه جار الوقوف من الإدارة العامة للمرور على سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

وأفادت التحريات بأن المطرب عصام صاصا أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

القبض على عصام صاصا

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وتم إلقاء القبض على عصام صاصا وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثراً باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخلاء سبيل

وبعد التحفظ على عصام صاصا، أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 30 ألف جنيه وانتهت النيابة من التحقيقات بالواقعة، إذ استمعت لضابط المباحث مجري التحريات وشهود العيان، وتم أخذ عينة من دماء "صاصا" لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وأصدرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، وذلك بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي "صاصا" للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته الملاكي، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح وقتله عن طريق الخطأ.

التصالح

قدم دفاع أسرة الشاب ضحية حادث الدهس، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة القتل الخطأ.

كما تنازلت زوجة ضحية عصام صاصا، أمام المحكمة عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ لزوجها الراحل، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

بعد صلح عصام صاصا مع أسرة الضحية واجه تهمة جديدة حيث أحالت نيابة جنوب الجيزة، عصام صاصا وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامِ لـ "الأول" بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.

انهيار بالبكاء

شارك مطرب المهرجانات عصام صاصا جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو ظهر خلاله منهارًا من البكاء، وذلك أثناء تواجده خارج البلاد بدولة الامارات ، حيث أشار أنه سيتم القبض عليه أثناء وصوله لمطار القاهرة.

ونشر عصام صاصا الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وظهر خلاله قائلا: "دلوقتي نازل بلدي وممكن يكون هذا الفيديو آخر فيديو ليه، وعاوز أتكلم معاكم في حاجات مهمة، ممكن تجرى لي حاجة، وممكن أتاخد في المطار، أنا عاوز أفهم الناس ايه اللي حصل معي بالظبط علشان الناس مش فاهمة حاجة، كنت راجع من شغلي رايح أجيب ابني أعمله عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في نص الدائري بالظبط ماسك نص الطريق، هو الله يرحمه ويحسن إليه أنا مخبطتوش من على الرصيف زي ما الناس بتقول والخبطة كانت على الشمال مش من اليمين".

وأضاف : "ربنا يعلم أنا كنت حاسس بأيه وقتها، والناس قالت عليه أني بدوس على الناس بفلوسي، أنا والدي متوفي من وعندي سنة وعشت عمري كله مع والدتي وعشنا أيام تحت خط الفقر، أنا ربنا كرمني من سنتين تلاتة، ومكنتش حابب أرد، لكن أنا ممكن أنزل متشفونيش تاني، أنا لبست قواضي وحوارات وأنا أغلب من أني أعمل أي حاجة في الدنيا.. أنا محتاج دعمكم جدا وتدعو لي وتقفوا معي ولو كنت سبب في يوم من الأيام أني أفرح أي حد أنه يدعيلي، وأنا راضي بقضاء ربنا وواثق في القضاء المصري وأنه مش هيظلم حد ولا هيجي على حد".

الاتهامات التي تواجه عصام صاصا

ويواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد القبض عليه بدولة الإمارات وترحيله إلى مصر، عدة اتهامات؛ أولها جريمة قيادة مركبة تحت تأثير تعاطي المخدرات، يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 76 من قانون المرور، وتنص على أنه يعاقب من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه في حالة وفاة شخص.

كما يواجه أيضا عقوبة التزوير: وتنص المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب تزويرا يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، أما المادة 212 فتشير إلى أن كل شخص غير من أرباب الوظائف العمومية يرتكب تزويرا يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة تصل إلى 10سنوات.

حبس عصام صاصا

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد ، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تاثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ لمُطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

نظرت الجلسة برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.